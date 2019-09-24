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Андрей Данко подчеркнул возросший авторитет совещания спикеров парламентов стран Евразии

24 Сентября 2019 12:50
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Андрей Данко подчеркнул возросший авторитет совещания спикеров парламентов стран Евразии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Перед государствами евразийского пространства много задач, которые можно решить только совместными усилиями. Об этом заявил председатель Национального совета Словацкой Республики Андрей Данко, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Межпарламентское собрание дает большую возможность обсуждать вопросы сотрудничества между Европой и Азией. Развитие в этом геополитическом пространстве принципиально влияет на мировое сообщество. Наши регулярные встречи поэтому становятся все более важными», - сказал Андрей Данко, выступая на четвертом совещании спикеров парламентов стран Евразии на тему: «Большая Евразия: Диалог. Доверие. Партнерство» в Нур-Султане.

Спикер подчеркнул, что возросший авторитет совещания подтверждает и тот факт, что на первом саммите в Москве были представители парламентов 19 стран, а в Нур-Султане представлены уже 65 стран.

«Я бы хотел также напомнить 25-ую годовщину события, когда Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев впервые выступил с инициативой евразийской интеграции. Перед государствами евразийского пространства много задач, которые мы сможем решить только совместными усилиями. Это такие вопросы, как экономическое сотрудничество и развитие, безопасность и стабильность региона. Международное сотрудничество, в том числе сотрудничество национальных парламентов, является ключевым условием для решения этих проблем. Без видения и людей, которые представляют такое видение, как Первый Президент Казахстана, это невозможно», - резюмировал Андрей Данко.


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Ключевые слова: Внешняя политика Казахстана, Евросоюз,
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Автор:

Серик Сабеков

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