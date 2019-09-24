Андрей Данко подчеркнул возросший авторитет совещания спикеров парламентов стран Евразии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Перед государствами евразийского пространства много задач, которые можно решить только совместными усилиями. Об этом заявил председатель Национального совета Словацкой Республики Андрей Данко, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Межпарламентское собрание дает большую возможность обсуждать вопросы сотрудничества между Европой и Азией. Развитие в этом геополитическом пространстве принципиально влияет на мировое сообщество. Наши регулярные встречи поэтому становятся все более важными», - сказал Андрей Данко, выступая на четвертом совещании спикеров парламентов стран Евразии на тему: «Большая Евразия: Диалог. Доверие. Партнерство» в Нур-Султане.

Спикер подчеркнул, что возросший авторитет совещания подтверждает и тот факт, что на первом саммите в Москве были представители парламентов 19 стран, а в Нур-Султане представлены уже 65 стран.

«Я бы хотел также напомнить 25-ую годовщину события, когда Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев впервые выступил с инициативой евразийской интеграции. Перед государствами евразийского пространства много задач, которые мы сможем решить только совместными усилиями. Это такие вопросы, как экономическое сотрудничество и развитие, безопасность и стабильность региона. Международное сотрудничество, в том числе сотрудничество национальных парламентов, является ключевым условием для решения этих проблем. Без видения и людей, которые представляют такое видение, как Первый Президент Казахстана, это невозможно», - резюмировал Андрей Данко.