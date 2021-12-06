Андрей Бычек: Центры обработки данных – новые драйверы цифровизации Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В условиях пандемии информационные технологии играют важнейшую роль в социально-экономической жизни общества. О том, насколько важно создание центров обработки данных в Казахстане для дальнейшего развития цифровизации в стране, в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» рассказал председатель правления ОЮЛ «Союз производителей инфотехнологий и субъектов инфокоммуникаций» Андрей Бычек.

«В этом году главный исполнительный директор компании Dell Technologies Майкл Делл справедливо отметил, что в условиях пандемии информационные технологии предотвратили экономический крах общества, предоставив возможность продолжать работу, учебу, общение, и в этом отношении центры обработки данных, или дата-центры, сыграли ключевую роль, предотвратив упадок мировой экономики, оставаясь основой формирования new normal с удаленной работой и цифровым финансовым сектором. На сегодня три гиганта облачного рынка Amazon, Microsoft и Google активно инвестируют миллиарды долларов ежеквартально на строительство и оснащение новых гипермасштабируемых ЦОД по всему миру, и на их долю приходится более 50% крупнейших в мире дата-центров», – сказал А. Бычек.

По его словам, в соответствии с последним прогнозом Gartner, по итогам 2021 года глобальный рынок систем ЦОД достигнет 237 млрд долл., увеличившись более чем на 7% по сравнению с прошлым годом. Таким образом, в условиях все большей потребности в данных и растущего спроса на возможности колокации и гибридного облака рынок ЦОД будет демонстрировать стабильный интенсивный рост в течение нескольких ближайших лет. Ситуация в Казахстане также коррелирует с мировыми трендами, и по данным компании iKS-Consulting за последние годы отечественный рынок ЦОД вырос на 32%.

«Основные драйверы роста ЦОД в нашей стране – это государственные программы «Цифровой Казахстан», система национальных проектов, квазигосударственный сектор, отвечающий за цифровую трансформацию, субъекты социальной сферы, образования, здравоохранения и так далее.

В частности, благодаря проектам ЦОД успешно реализуются проекты цифровизации налоговой сферы, облачное видеонаблюдение, открытая цифровая платформа для бизнеса, цифровая медицинская карта, облачная бухгалтерия для школ и множество других проектов в жизненно важных отраслях экономики Казахстана. Немалую долю в вышеуказанную тенденцию внесли члены Союза производителей инфотехнологий и субъектов инфокоммуникаций IT Prom, реализовав более 100 проектов в данном направлении», – отметил А. Бычек.

Как отметил председатель правления, феномен миграции ряда ключевых информационных систем, включая внутренние бизнес-процессы в дата-центры, затронул все производственные уровни компаний, в частности, переход на облачные технологии комплексных систем информационной безопасности, виртуальной комнаты данных, процесса закупок, документооборота, рекрутинга, обучения. Данный подход позволил существенно сэкономить время процессов проектирования, внедрения, разработки руководств и всей сопутствующей документации к информационным системам. Согласно прогнозам отечественных экспертов, увеличение объемов хранения и обработки данных, а также новых технологий наряду с активным развитием искусственного интеллекта будут способствовать росту спроса на центры обработки данных в Казахстане.

Ввиду постоянной генерации и обработки большого потока данных и стремительного увеличения спроса на ЦОД со стороны государственного, квазигосударственного секторов, крупных недропользователей, предприятий обрабатывающей промышленности, операторов связи, субъектов социального обеспечения, образования, здравоохранения, работа по созданию центров обработки данных должна быть поставлена на системные рельсы с прочным фундаментом.

В частности, данный подход должен включать в себя все аспекты проектного подхода от устойчивой законодательной базы до четких отраслевых стандартов и знака качества.

«На сегодня для обеспечения доступности и отказоустойчивости ЦОД для объектов информатизации государственных органов и местных исполнительных органов идет постоянное совершенствование требований для резервирования аппаратно-программных средств обработки данных, систем хранения данных, компонентов сетей хранения данных. Вместе с тем, текущие требования к критически важным объектам информационно-коммуникационной инфраструктуры и другим стратегически важным объектам национальной безопасности не в полной мере покрывают требования к стандартизации и сертификации ЦОД. Следует подчеркнуть, что для гармоничного развития отечественного ЦОДостроения данный пробел необходимо восполнить. Работа по совершенствованию регуляторных документов требует серьезного уровня компетенций и практики.

Одним из решений вышеуказанного вопроса Союз IT Prom видит в разработке и принятии Дорожной карты по развитию ЦОДостроения в Казахстане. Данный документ должен нести в себе характер проекта национального масштаба», – сообщил А.Бычек.

По его словам, в Союзе IT Prom считают, что данный документ должен содержать в себе следующие ключевые аспекты: создание Центра компетенций по проектам ЦОД; разработка стандартов, предъявляемых к проектам ЦОД, защита интересов заказчиков и отечественных производителей; создание отечественного знака качества по аналогии с TIER I – IV, на базе клуба отечественных производителей с солидными компетенциями в проектах ЦОД; внесение изменений в законодательство, регулирующего безопасность в сфере строительства и эксплуатации ЦОД.

Данный документ в обязательном порядке должен учитывать и последние технологичные тренды, такие, как автоматизация, роботизация, «зеленые» решения.

«Согласно исследованию Ассоциации менеджеров информационных центров США, более 40% респондентов ответили, что в ближайшие три года будут внедрять роботизацию и автоматизацию для мониторинга и обслуживания ЦОД. Автоматизация позволяет выполнять рутинные операции и рабочие процессы ЦОД, такие как планирование, мониторинг, обслуживание и доставка приложений, без участия человека. Лидеры отрасли уже активно инвестируют в закупку и создание более экологичных решений, от жидкостного охлаждения до подводных дата-центров. Гиганты колокации ЦОД Equinix и Digital Realty привлекли финансирование, выпустив «зеленые» облигации, установив тем самым новый бенчмарк, за которым готовы следовать остальные продвинутые участники рынка. В этой связи, в долгосрочной перспективе приоритетом № 1 в ЦОДостроении будет экологичность проекта, а не технические параметры решения. В любом случае, принимая во внимание международный опыт, для реализации указанный инициатив требуется слаженная синергия государства, бизнеса, науки и общественных институтов», – отметил А. Бычек.

В заключение председатель правления Союза подчеркнул, что сейчас то самое время, когда данный механизм сотрудничества будет налажен в новом формате с учетом мировых трендов, где роль институтов коллаборации внесет свой вклад в проведении апгрейда отечественной IT-индустрии на качественно новый уровень технологического развития.