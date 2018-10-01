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Андрей Аршавин пишет книгу о «Кайрате»
8 Октября 2018 10:34 156
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Игрок «Кайрата» Андрей Аршавин пишет книгу об алматинском клубе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на СИА «SPORTINFORM».
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«Андрей Аршавин пробует себя в новой профессии - профессии писателя. Оказывается, он сейчас пишет книгу о «Кайрате», - рассказал журналист.
Напомним, футболист выступает за алматинцев с 2016 года. В начале дебютного сезона ведущий передачи «Наш футбол.kz» Петр Воликов усомнился в том, что Аршавин забьет 8 голов в чемпионате Казахстана. Андрей Аршавин выиграл пари и лично постриг журналиста налысо.
Ключевые слова: Спорт,
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