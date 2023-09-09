Анатомия любви: стоит ли прощать измены

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Измены были, есть и будут – жестокая правда. В разговоре с психологом Дмитрием Агаповым корреспондент МИА «Казинформ» попыталась разобраться, почему так происходит и что делать тем, кто оказался в любовном треугольнике.

Беседу начинаем с простой мудрости: одна рисинка – это кучка? А две? А три? В какой момент рисинки становятся кучкой? Так и с изменами. В какой момент это еще флирт, а когда - уже измена?

- Я поняла, критерий у каждого свой. Что делать, если измена произошла впервые либо о ней партнер узнал первый раз?

- Каждую ситуацию нужно рассматривать индивидуально. Однозначно, что это кризис супружеских отношений. Во-первых, нужно различать тип измены, если можно так сказать. Произошло это импульсивно либо это целенаправленный поиск так называемого побочного партнера. Есть такой термин. Во втором случае можно говорить о том, что это отношения, а не случайная связь. Здесь стоит разобраться в том, что привело к этому.

- Вопрос, почему люди изменяют, пожалуй, самый главный...

- Условно все причины можно разделить на четыре фактора: биологический, социальный, психологический и морально-этический.

Биологический фактор – половое влечение. Это часть животной природы человека, пресловутая полигамность и прочие причины, объясняющие измену с точки зрения физиологии.

Социальный – это зачастую история семьи. Например, есть модель поведения отца, который постоянно изменял матери, или наоборот, это делала она. В виде психологических сценариев это может сильно влиять и давить, но это ни в коем случае не означает, что человек станет потенциальным изменщиком.

Психологический фактор – это неудовлетворение потребностей. У семьи много разных функций: терапевтическая, сексуальная и другие. И бывает, что побочный партнер берет часть этих функций. Например, возможность поговорить обо всем, поделиться чувствами и эмоциями. Либо человеку важен секс, но с супругой или супругом реализовать какие-то желания невозможно по разным причинам.

Морально-этический фактор – незрелая эмоциональность, отсутствие принципов у людей, они не видят проблемы в изменах, находят массу оправданий либо считают такую ситуацию нормальной.

- Но ведь быв ает , когда отношения на стороне длятся годами, люди живут буквально на две семьи...

- Да, бывает и так. Важно помнить о том, что любовный треугольник не может длиться вечно. Это крайне неустойчивая система отношений. Одну из сторон такая ситуация рано или поздно перестанет устраивать либо все тайное станет явным для партнера. Случается так, что побочный партнер не знает о браке своего мужчины или женщины. Безусловно, выход из любовного треугольника будет болезненным, придется пройти через страдание. Кстати, люди задерживаются в этих треугольниках как раз потому, что не хотят себя некомфортно чувствовать.

На самом деле совет простой: подумать без эмоций, рационально, чего хочется на самом деле, с кем остаться, как строить жизнь дальше, принять решение завершить отношения с партнером, с которым не по пути, и не менять его не смотря ни на что. Простой совет, но выполнить его сложно.

- То есть, Вы хотите сказать, что продолжение брака после измены возможно?

- Здесь вопрос уже ваших морально-этических факторов. Если вы считаете подобное поведение унижающим ваше достоинство, оскорбительным, то отношения завершатся. Если вы понимаете, что есть ради чего их сохранить, тогда нужно разговаривать с партнером. И это самое сложное, потому что разговаривать могут только взрослые люди. Это будет крайне тяжелый и неприятный разговор. По сути, он будет направлен на осознание кризиса, в который зашли супружеские отношения, на то, как из него выйти, как восстановить доверие, изменить ситуацию. Обещать «такого больше не будет» и при этом ничего не менять – история повторится, будьте уверены. Если рассматривать позитивный смысл такого кризиса отношений, то это способ реформировать супружескую систему, вскрыть накопившиеся противоречия, недовольства друг другом, взаимные претензии. И через разговор, через действительные поступки, шаги к изменениям, поменять образ жизни и отношений, чтобы исключить повторение таких ситуаций.

- На мой взгляд, это все возможно в теории. Доверия все равно не будет...

- Да, партнер не будет доверять. Но доверие может вернутьсяи через длительный период времени. Нужно быть готовым к тому, что сформировать заново доверительные отношения сразу не получится. Нужно время и поступки человека. И работа над собой. Но бывают и такие ситуации, когда мучаются годами и живут ради детей, бизнеса и прочего.

- Мы сейчас говорили об изменах любой из сторон. Существует расхожее мнение, что женщины изменяют иначе, с душой что ли. И женская измена гораздо страшнее, нежели мужская...

- Не придерживаюсь этого взгляда. Нет глобальных отличий в мужских и женских изменах. Возможно, женщине больше важны отношения, мотивация может быть разной, но это не более, чем стилевые особенности. Это стереотип.