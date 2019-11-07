Анастасия Щегорцова назначена членом ЦИК РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Анастасия Щегорцова назначена членом Центральной избирательной комиссии РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Ее кандидатуру на эту должность выдвинула председатель Сената Парламента РК Дарига Назарбаева на пленарном заседании палаты.

«Используя свое право, на должность члена Центральной избирательной комиссии от Сената предлагаю кандидатуру Щегорцовой Анастасии Геннадьевны. Щегорцова Анастасия Геннадьевна имеет высшее образование, политолог по специальности. Работала на руководящих должностях в акимате города Нур-Султана, Министерстве культуры и информации, в последнее время воглавляла отдел по взаимодействию со средствами массовой информации аппарата ЦИК», - сказала Дарига Назарбаева.

Спикер добавила, что предложенная кандидатура была предварительно обсуждена в Комитете по конституционному законодательству, судебной системе и правохранительным органам.

Анастасия Щегорцова окончила Евразийский национальный университет имени Л. Гумилева по специалности «Политология». Трудовую деятельность начала в филиале Международного общественного фонда «Конгресс духовного согласия». Прошла путь от главного специалиста до заместителя директора отдела анализа и мониторинга департамента внутренней политики г. Астаны (06.2003-10.2006). В 2008-2010 годы - заместитель директора, директор департамента анализа и стратегического планирования Министерства культуры и информации Республики Казахстан. С апреля 2010 по 2014 год - заместитель председателя Комитета по языкам Министерства культуры и информации РК.

В 2014-2017 годы - заместитель генерального директора АО «Казмедиа орталығы». С августа 2017 по май 2018 года была руководителем РГУ «Служба центральных коммуникаций». С мая 2018 по 2019 год - заместитель руководителя АО «Казконтент». С 2019 года - и.о. руководителя аппарата ЦИК РК.

Напомним, ранее досрочно были прекращены полномочия члена ЦИК РК Зауреш Баймолдиной.

Фото: facebook/Анастасия Щегорцова