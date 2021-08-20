+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 29 °С
Алматы: 25 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Анастасия Рыпакова остановилась в шаге от финала юниорского ЧМ по легкой атлетике

20 Августа 2021 20:45
Поделиться:
Анастасия Рыпакова остановилась в шаге от финала юниорского ЧМ по легкой атлетике

НАЙРОБИ. КАЗИНФОРМ - В Найроби (Кения) проходит юниорский чемпионат мира по легкой атлетике. Казахстанка Анастасия Рыпакова приняла участие в квалификации соревнований по прыжкам в длину, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Новости по теме
Игорь Сон и Зульфия Чиншанло пожертвуют призовые на благотворительность
Нилуфар Раимова стала чемпионкой мира по женской борьбе среди юниорок Онлайн-спартакиада Saryarka прошла в Караганде Награждены победители турнира по быстрым шахматам «Кубок Дармена Садвакасова-2021»

В финальную часть выходили спортсменки, которым покорились бы 6,35 метра. Либо необходимо было попасть в число 12-ти лучших.

Рыпакова в лучшей попытке показала 6,05 метра. Ей не хватило буквально одного сантиметра - на 6,06 прыгнула Рут Агадама из Нигерии. В итоге Агадама заняла 12-е место, попав в финал.

Анастасия Рыпакова в свою очередь завершила турнир на 13-ой строчке.

Добавим, что Анастасия является дочерью олимпийской чемпионки Ольги Рыпаковой. Для нее это первые соревнования мирового уровня.

ФОТО: Алексей Губанов


Подписывайтесь на наш канал:

#Спорт  
Поделиться:
Новости по теме
Игорь Сон и Зульфия Чиншанло пожертвуют призовые на благотворительность
Нилуфар Раимова стала чемпионкой мира по женской борьбе среди юниорок
Онлайн-спартакиада Saryarka прошла в Караганде
Награждены победители турнира по быстрым шахматам «Кубок Дармена Садвакасова-2021»
Популярное
1 Землетрясение произошло в 96 км от Алматы
2 Угнанные в России четыре автомобиля нашли в СКО
3 В Алматы изменится схема движения троллейбусных маршрутов
4 Возможное древнее захоронение обнаружили в Павлодарской области
5 Главного специалиста санэпидконтроля задержали в Туркестанской области
6 Семь автоматических систем фиксируют нарушения на дорогах в Петропавловске
Читайте также
Казахстанские паралимпийцы вылетели в Токио
Казахстанский боец победил россиянина редким болевым приемом
Землетрясение произошло в 96 км от Алматы
Угнанные в России четыре автомобиля нашли в СКО
В Алматы изменится схема движения троллейбусных маршрутов
Возможное древнее захоронение обнаружили в Павлодарской области
Главного специалиста санэпидконтроля задержали в Туркестанской области
Семь автоматических систем фиксируют нарушения на дорогах в Петропавловске
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив