Анастасия Рыпакова остановилась в шаге от финала юниорского ЧМ по легкой атлетике

НАЙРОБИ. КАЗИНФОРМ - В Найроби (Кения) проходит юниорский чемпионат мира по легкой атлетике. Казахстанка Анастасия Рыпакова приняла участие в квалификации соревнований по прыжкам в длину, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

В финальную часть выходили спортсменки, которым покорились бы 6,35 метра. Либо необходимо было попасть в число 12-ти лучших.

Рыпакова в лучшей попытке показала 6,05 метра. Ей не хватило буквально одного сантиметра - на 6,06 прыгнула Рут Агадама из Нигерии. В итоге Агадама заняла 12-е место, попав в финал.

Анастасия Рыпакова в свою очередь завершила турнир на 13-ой строчке.

Добавим, что Анастасия является дочерью олимпийской чемпионки Ольги Рыпаковой. Для нее это первые соревнования мирового уровня.

ФОТО: Алексей Губанов