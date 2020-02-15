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Анастасия Городко завоевала «золото» на этапе Кубка Европы по фристайл-могулу

15 Февраля 2020 09:21
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Анастасия Городко завоевала «золото» на этапе Кубка Европы по фристайл-могулу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Ювяскюле (Финляндия) стартовал этап Кубка Европы по фристайл-могулу. В первый день команда Казахстана отметилась золотой медалью, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

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Медаль завоевала Анастасия Городко. Спортсменка продолжает наращивать свое преимущество в общем зачете Кубка Европы. В Финляндии она записала в своей актив очередную победу. Второй стала немка Ханна Вессе. Третье место осталось за россиянкой Светланой Ивановой. Казахстанка Олеся Граур показала пятый результат.


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Ключевые слова: Спорт,
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