16:06, 07 Апрель 2024 | GMT +6
Анастасия Городко завоевала вторую медаль на юниорском ЧМ по фристайлу-могулу
Анастасия Городко, выступающая за команду Казахстана по фристайлу-могулу, стала второй на юниорском чемпионате мира в Кьеза-ин-Вальмаленко (Италия), передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
Она показала второй результата в параллельном могуле. В финальном заезде казахстанка уступила Кайли Кариотис из США. Третьей стала Юма Тагучи из Японии.
Напомним, А. Городко также выиграла индивидуальный зачет.