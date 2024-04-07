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    16:06, 07 Апрель 2024 | GMT +6

    Анастасия Городко завоевала вторую медаль на юниорском ЧМ по фристайлу-могулу

    Анастасия Городко
    Фото: Olympic.kz

    Анастасия Городко, выступающая за команду Казахстана по фристайлу-могулу, стала второй на юниорском чемпионате мира в Кьеза-ин-Вальмаленко (Италия), передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Она показала второй результата в параллельном могуле. В финальном заезде казахстанка уступила Кайли Кариотис из США. Третьей стала Юма Тагучи из Японии.

    Напомним, А. Городко также выиграла индивидуальный зачет.

    Теги:
    Спорт Италия спортсмены Казахстана Зимние виды спорта
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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