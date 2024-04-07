Анастасия Городко завоевала вторую медаль на юниорском ЧМ по фристайлу-могулу

Анастасия Городко, выступающая за команду Казахстана по фристайлу-могулу, стала второй на юниорском чемпионате мира в Кьеза-ин-Вальмаленко (Италия), передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Она показала второй результата в параллельном могуле. В финальном заезде казахстанка уступила Кайли Кариотис из США. Третьей стала Юма Тагучи из Японии.

Напомним, А. Городко также выиграла индивидуальный зачет.