Анастасия Городко завоевала второе «золото» на этапе Кубка Европы в параллельном могуле

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Швейцарии проходит этап Кубка Европы по фристайлу-могулу. Во второй соревновательный день казахстанка Анастасия Городко завоевала второе «золото», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Спортсменка стала первой в параллельном могуле, вновь не оставив шансов соперницам. Второе место осталось за Джанеке Бергхуис (Нидерланды). Третье место заняла немка Софи Вессе.

Напомним, днем ранее она также стала лучшей в этом же виде программы. Таким образом, в ее активе две золотые награды.