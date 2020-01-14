Новости
Анастасия Городко завоевала второе «золото» на этапе Кубка Европы в параллельном могуле
14 Января 2020 20:34
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Швейцарии проходит этап Кубка Европы по фристайлу-могулу. Во второй соревновательный день казахстанка Анастасия Городко завоевала второе «золото», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
Новости по темеЮлия Галышева завоевала «серебро» этапа Кубка мира по фристайл-могулу Жанбота Алдабергенова стала первой на этапе Кубка Европы по фристайл-акробатике
Спортсменка стала первой в параллельном могуле, вновь не оставив шансов соперницам. Второе место осталось за Джанеке Бергхуис (Нидерланды). Третье место заняла немка Софи Вессе.
Напомним, днем ранее она также стала лучшей в этом же виде программы. Таким образом, в ее активе две золотые награды.
Ключевые слова: Спорт,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Стало известно расписание матчей сборной Казахстана по хоккею в отборе на Олимпиаду-2022
- Казахстан завоевал две медали на Гран-при Кувейта по пулевой стрельбе
- Новая первая ракетка Казахстана пробилась в 1/8 финала турнира в Хобарте
- Кукушкин сдал позиции в рейтинге ATP
- Казахстанский боксер получил дисквалификацию после поражения нокаутом
- Дмитрий Баландин выступит на Champion Swim Series в Китае
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Ринат Дусумов
954-047