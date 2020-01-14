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Анастасия Городко завоевала второе «золото» на этапе Кубка Европы в параллельном могуле

14 Января 2020 20:34
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Анастасия Городко завоевала второе «золото» на этапе Кубка Европы в параллельном могуле

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Швейцарии проходит этап Кубка Европы по фристайлу-могулу. Во второй соревновательный день казахстанка Анастасия Городко завоевала второе «золото», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

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Спортсменка стала первой в параллельном могуле, вновь не оставив шансов соперницам. Второе место осталось за Джанеке Бергхуис (Нидерланды). Третье место заняла немка Софи Вессе.

Напомним, днем ранее она также стала лучшей в этом же виде программы. Таким образом, в ее активе две золотые награды.


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Ключевые слова: Спорт,
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