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Анастасия Городко завоевала очередное «золото» этапа Кубка Европы по фристайлу-могулу

26 Февраля 2020 10:01
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Анастасия Городко завоевала очередное «золото» этапа Кубка Европы по фристайлу-могулу

ТАЙВАЛКОСКИ. КАЗИНФОРМ - Тайвалкоски (Финляндия) принимает в эти дни очередной этап Кубка Европы по фристайлу-могулу. В первый соревновательный день актив команды Казахстана пополнился золотой медалью, сообщает Olympic.kz.

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Ее в актив команды записала Анастасия Городко. Казахстанская спортсменка набрала 69.70 балла, что и позволило ей стать победительницей этапа. На втором месте расположилась Камилла Каброль из Франции. Замкнула тройку лидеров Анна Герасимова из России.

Отметим, что сегодня, 26 февраля в рамках турнира состоятся соревнования в параллельном могуле.


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Ключевые слова: Спорт,
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