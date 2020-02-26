Анастасия Городко завоевала очередное «золото» этапа Кубка Европы по фристайлу-могулу

ТАЙВАЛКОСКИ. КАЗИНФОРМ - Тайвалкоски (Финляндия) принимает в эти дни очередной этап Кубка Европы по фристайлу-могулу. В первый соревновательный день актив команды Казахстана пополнился золотой медалью, сообщает Olympic.kz.

Ее в актив команды записала Анастасия Городко. Казахстанская спортсменка набрала 69.70 балла, что и позволило ей стать победительницей этапа. На втором месте расположилась Камилла Каброль из Франции. Замкнула тройку лидеров Анна Герасимова из России.

Отметим, что сегодня, 26 февраля в рамках турнира состоятся соревнования в параллельном могуле.