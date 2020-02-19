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Анастасия Городко стала второй на этапе Кубка Европы по фристайлу-могул в России

19 Февраля 2020 22:11
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Анастасия Городко стала второй на этапе Кубка Европы по фристайлу-могул в России

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Горнолыжный курорт «Красное Озеро» (Россия) принимает очередной этап Кубка Европы по фристайл-могул. В женских соревнованиях на пьедестал попала Анастасия Городко, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

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Она показала второй результат. За свое выступление спортсменка получила 71.18 балла.

Победу же одержала француженка Камилл Каброл - 72.69 балла. Третье место заняла россиянка Екатерина Огнева - 67.31.
Олеся Граур показала 12-й результат, а Вика Михайлова - 19-й.


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Ключевые слова: Спорт,
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