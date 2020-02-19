Анастасия Городко стала второй на этапе Кубка Европы по фристайлу-могул в России

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Горнолыжный курорт «Красное Озеро» (Россия) принимает очередной этап Кубка Европы по фристайл-могул. В женских соревнованиях на пьедестал попала Анастасия Городко, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Она показала второй результат. За свое выступление спортсменка получила 71.18 балла.

Победу же одержала француженка Камилл Каброл - 72.69 балла. Третье место заняла россиянка Екатерина Огнева - 67.31.