Анастасия Городко стала победительницей общего зачета Кубка Европы по фристайл-могулу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Этапом в Тайвалкоски (Финляндия) завершился Кубок Европы по фристайл-могулу. Победой в нем отметилась казахстанка Анастасия Городко. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

Спортсменка неоднократно поднималась на подиум этапов Кубка Европы. По итогам девяти стартов из девяти она набрала 1 450 очков, что принесло ей победу в общем зачете. Второе место заняла Жанеке Бергхуис из Нидерландов - 750. Третье место осталось за Фантин Дегрут из Франции - 644. Всего в активе Городко - 15 подиумов в сезоне. 11 раз она была первой, три раза - второй и один раз заняла третье место.