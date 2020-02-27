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Анастасия Городко стала победительницей общего зачета Кубка Европы по фристайл-могулу

27 Февраля 2020 17:07
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Анастасия Городко стала победительницей общего зачета Кубка Европы по фристайл-могулу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Этапом в Тайвалкоски (Финляндия) завершился Кубок Европы по фристайл-могулу. Победой в нем отметилась казахстанка Анастасия Городко. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

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Спортсменка неоднократно поднималась на подиум этапов Кубка Европы. По итогам девяти стартов из девяти она набрала 1 450 очков, что принесло ей победу в общем зачете. Второе место заняла Жанеке Бергхуис из Нидерландов - 750. Третье место осталось за Фантин Дегрут из Франции - 644. Всего в активе Городко - 15 подиумов в сезоне. 11 раз она была первой, три раза - второй и один раз заняла третье место.


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Ключевые слова: Спорт,
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