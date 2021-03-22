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    04:12, 22 Март 2021 | GMT +6

    Анастасия Городко остановилась в шаге от медали на юниорском ЧМ по фристайлу в Красноярске

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    КРАСНОЯРСК. КАЗИНФОРМ - В Красноярске (Россия) проходит юниорский чемпионат мира по фристайлу. Казахстанка Анастасия Городко стала четвертой. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

    Казахстанка остановилась в шаге от медали в могуле. Она набрала 71,15 балла. Победу одержала Анри Кавамура (Япония) - 78,30 балла. Виктория Лазаренко из России стала второй - 78,02. Ее сокомандница Анастасия Смирнова завоевала «бронзу» - 76,56.


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