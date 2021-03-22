Анастасия Городко остановилась в шаге от медали на юниорском ЧМ по фристайлу в Красноярске

КРАСНОЯРСК. КАЗИНФОРМ - В Красноярске (Россия) проходит юниорский чемпионат мира по фристайлу. Казахстанка Анастасия Городко стала четвертой. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

Казахстанка остановилась в шаге от медали в могуле. Она набрала 71,15 балла. Победу одержала Анри Кавамура (Япония) - 78,30 балла. Виктория Лазаренко из России стала второй - 78,02. Ее сокомандница Анастасия Смирнова завоевала «бронзу» - 76,56.

