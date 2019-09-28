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Анастасия Давыдова завоевала «серебро» на чемпионате Азии по стендовой стрельбе
28 Сентября 2019 12:22
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанка Анастасия Давыдова поднялась на вторую ступень пьедестала на чемпионате Азии по стендовой стрельбе в Алматы, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
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Успеха она добилась в дисциплине «траншейный стенд».
Победу в этом виде программы праздновала Сара Алхавал из Кувейта.
Бронзовую медаль завоевала Вингзи Лю, представившая на турнире Китай.
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