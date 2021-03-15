Анар Жаилганова: Одна из проблем госслужбы - недостаток профильных и уникальных специалистов в госорганах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Одной из проблем государственной службы остается недостаток профильных и уникальных специалистов в госорганах. Об этом на пресс-конференции заявила председатель Агентства РК по делам государственной службы Анар Жаилганова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня в Агентстве по делам государственной службы прошла пресс-конференция, где глава ведомства рассказала о ключевых моментах концепции государственного управления, утвержденной Президентом РК. В ходе брифинга она подробно остановилась на возникающих проблемах на госслужбе.

По ее словам, одной из проблем государственной службы остается недостаток профильных и уникальных специалистов в госорганах. Для привлечения таких людей, обладающих необходимыми компетенциями, Анар Жаилганова заверила, что будут расширены элементы «позиционной» модели, но с сохранением принципов меритократии.

«Акцент при дальнейшем совершенствовании процедур отбора будет смещен на оценку профессиональных и личностных компетенций кандидатов, в том числе с привлечением общественности и экспертов. Также будет внедрен метод ассессмент-центра для оценки компетенций кандидатов на отдельные политические должности. Все этапы отбора будут автоматизированы, что также обеспечит объективность и прозрачность рекрутинговых процессов, а также позволит осуществлять проактивный поиск кандидатов», - добавила председатель Агентства по делам государственной службы Анар Жаилганова.

Ранее глава ведомства сообщила, что Агентством по делам государственной службы для решения задачи по улучшению качества человеческих ресурсов и профессионализации государственного аппарата на текущий момент идентифицированы 14 проектов.