Анар Жаилганова: Госсаппарат доказал способность оперативно справляться с вызовами в условиях пандемии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане состоялась международная онлайн-конференция на тему «Управление человеческими ресурсами в сфере государственной службы в период COVID -19: Лучшие практики и решения». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на организаторов.

На онлайн-конференции обсуждались проблемы в области управления человеческими ресурсами на государственной службе, возникшие в период пандемии, и принятые для их решения меры.

Организаторами мероприятия выступили Агентство РК по делам государственной службы, Астанинский Хаб госслужбы и Министерство Республики Кореи по управлению персоналом.

В онлайн-конференции приняли участие представители государственных органов, международных организаций, сферы образования, НПО и.т.д.

В своем приветственном слове председатель Агентства РК по делам государственной службы Анар Жаилганова поблагодарила участников за совместную организацию конференции и рассказала о работе госаппарата в период пандемии.

«Пандемия COVID-19 является одной из самых серьезных проблем, стоящих перед правительствами всего мира. Но она также стала катализатором необратимой трансформации работы государственного аппарата, способствующей реализации управленческих реформ, масштабной цифровизации госаппарата и пересмотра системы управления человеческими ресурсами государственной службы», – сказала Анар Жаилганова.

По словам А.Жаилгановой, во исполнение поручения Главы государства была проведена масштабная работа по обеспечению бесперебойной работы государственного аппарата, в этот непростой период.

«В эти дни государственным служащим нужно работать максимально слаженно, чтобы наши граждане смогли получить необходимый объем госуслуг без излишнего посещения ЦОНов и государственных структур.

В целом, считаю, что госсаппарат доказал свою эффективность и способность оперативно справляться с вызовами и препятствиями во время кризиса, вызванного пандемией», – отметила председатель АДГС.

Председатель Управляющего комитета Регионального хаба в сфере государственной службы Алихан Байменов подчеркнул что, во время пандемии решающее значение для эффективного управления имеет общественное доверие.

«Большее внимание уделяется управлению человеческими ресурсами во всех организациях мира. Но не менее важным аспектом является укрепление доверия к организациям. В результате анализа работы, проделанной во время пандемии, неизбежно произойдет перераспределение ресурсов, обязанностей и полномочий между уровнями и структурами власти. Ключевая роль в этом процессе отводится кадровым службам, – подчеркнул А.Байменов.

Министр управления персоналом Республики Корея Со Чонг Хван рассказал о мерах в сфере управления человеческими ресурсами на госслужбе, принимаемых в этой стране. По его информации, в Республике Корее создано Бюро экстренного реагирования в условиях COVID-19. Данное бюро работает по пяти направленям: общее управление, наем, служба, развитие кадров, вознаграждение в экстренных обстоятельствах. В Корее особое внимание уделяется здоровью госслужащих, функционируют консультационные центры, организуется онлайн обучение, индивидуальные занятия. В стране упрощены процедуры найма эпидемиологов и медицинских работников. Представители всех сфер перешли на гибкий рабочий график.

Агентством Республики Казахстан по делам государственной службы отмечено необходимость проработки детального регламента дистанционной работы, в том числе пересмотрение механизмов учёта рабочего времени и способов организации работы: совещаний, переговоров, обучения госслужащих, проведения отбора на госслужбу, ведения делопроизводства и др. Это позволит не только оптимизировать расходы таких как содержание зданий, покупка мебели и канцелярских товаров, оплата коммунальных расходов, телефонной связи, но и высвободит значительное количество рабочего времени.

В ходе онлайн-конференции также выступили эксперты из Украины, Узбекистана, организаций ОЭСР и другие. Участники онлайн-встречи обсудили актуальные вопросы в сфере управления человеческими ресурсами на госслужбе и обменялись опытом, высказав пожелание расширить взаимное сотрудничество в сфере подготовки кадров.