Аналог президентского кадрового резерва создадут для учителей

12 Января 2023, 11:25

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане планируется создать базы данных будущих кандидатов руководителей организаций образования и учителей-предметников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По аналогии с президентским кадровым резервом будет создана республиканская база данных будущих кандидатов руководителей организаций образования. Данная мера позволит обеспечить организации образования квалифицированными руководителями. Параллельно будет создана база данных учителей-предметников, которая будет работать на ликвидацию дефицита педагогических кадров в регионах», - сообщил министр просвещения Гани Бейсембаев во время расширенного заседания коллегии ведомства.

Он добавил, что учителя, получившие звания «Қазақстанның еңбек ері», «Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы» будут участвовать в вопросах управления школами. Также будет развиваться институт независимых профессиональных экспертов в образовании.

По словам главы Минпросвещения, будет проведена работа по увеличению заработных плат руководителей организаций образования.