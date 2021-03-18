Аналог «Хоргоса» появится в Кордайском районе Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Возможности реализации в Жамбылской области проекта международного центра приграничного сотрудничества «Кордай» по аналогии с МЦПС «Хоргос» обсуждались в Кордайском районе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, международный центр приграничного сотрудничества планируется создать в Кордайском районе близ КПП «Карасу», через который казахстанско-кыргызстанскую границу пересекает грузовой транспорт. Логично намерение казахстанских властей создать здесь промышленную кооперацию сопредельных государств со специальным визовым режимом, реализовывать товары с высокой добавленной стоимостью.

Перспективы реализации этого проекта обсудили министр торговли и интеграции Республики Казахстан Бахыт Султанов и вице-министр экономики и финансов Кыргызстана Султан Ахматов. В сопровождении акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева они посетили Кордайский район и ознакомились с деятельностью контрольно-пропускных пунктов «Карасу» и «Кордай».

Предполагается, что для участников свободной экономической зоны будет предоставлен ряд льгот и преференций. В частности, безвозмездное выделение земельных участков на определенный срок, возможность пользоваться готовой инфраструктурой, освобождение от корпоративного подоходного налога, налога на имущество и НДС, земельного налога и другое.

Представляя возможности казахстанской стороны, Бахыт Султанов сообщил, что уже имеется участок в 15 гектаров государственной земли непосредственно вблизи границы. При необходимости этот участок можно увеличить до 100 гектаров, что является серьезным преимуществом, так как нет необходимости затрачивать время и усилия на выкуп участков у частных лиц. Само здание КПП перенесут ближе к границе, рядом будет создана стоянка для большегрузов. С кыргызской стороны расположена Чуйская область, а приграничные участки находятся в частной собственности.

Учитывая этот и другие факторы, аким области Бердибек Сапарбаев предложил центр сотрудничества полностью расположить на казахстанской территории. Султан Ахматов сообщил, что вопрос будет всесторонне обсужден кыргызскими властями, и ответ они дадут не позднее двух-трех дней. Бахыт Султанов, в свою очередь подчеркнул, что казахстанская концепция проекта готова и ее немедленно передадут соседям.

Затем гости посетили реконструированный пункт пропуска «Кордай», который предназначен в основном для пересечения границы физическими лицами и легковым транспортом. Здесь произошли кардинальные перемены. К примеру, полосы движения увеличились с двух до восьми, с 12 до 34 выросло количество кабинок досмотра, а общая площадь застройки составила 4,9 тысячи квадратных метров.

Если раньше пропускная способность пешеходов не превышала шести тысяч человек, то теперь – до 25 тысяч, число пропускаемых через границу автомобилей увеличилось с одной до 2,5 тысячи в сутки. В ККПП «Кордай» действует досмотровый комплекс для крупногабаритного транспорта, в основном, пассажирских автобусов. Время процедуры не превышает пяти минут для одной единицы транспорта. А современное оборудование способно сканировать 700 единиц ручной клади в час, отметили в ведомстве.