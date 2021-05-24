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    15:58, 24 Май 2021 | GMT +6

    Анализируем все предложения и замечания граждан: МЦРИАП об Ashyq

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Асет Турысов отметил, что ведомство учитывает все предложения, поступившие от казахстанцев касательно работы приложения Ashyq, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Вице-министр цифрового развития ответил на вопрос касательно того, будут ли добавлять новые функции с учетом перехода приложения на сопровождение АО «Национальные информационные технологии».

    «По функционалам мы, конечно, все предложения и замечания, которые дают граждане в соцсетях отлавливаем, анализируем и будем те предложения, которые действительно необходимы, дорабатывать в функционале. Вместе с этим, это позволит параллельно пойти по мультиплатформости и добавить в сервис популярные мобильные приложения. Я думаю, что это позволит увеличить возможность использования по проекту Ashyq. Самое главное что у нас есть национальный оператор, который будет сопровождать системы и все вопросы по функционалу будут дорабатывать», – отметил Асет Турысов в ходе брифинга в СЦК.

    Отметим, что в настоящее время вакцинированные в мобильном приложении Ashyq не отображаются. Как отметили ранее в Минздраве, работы по интеграции планируется завершить к 1 июля.



    Теги:
    Здравоохранение Цифровой Казахстан
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