Анализируем все предложения и замечания граждан: МЦРИАП об Ashyq

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Асет Турысов отметил, что ведомство учитывает все предложения, поступившие от казахстанцев касательно работы приложения Ashyq, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Вице-министр цифрового развития ответил на вопрос касательно того, будут ли добавлять новые функции с учетом перехода приложения на сопровождение АО «Национальные информационные технологии».

«По функционалам мы, конечно, все предложения и замечания, которые дают граждане в соцсетях отлавливаем, анализируем и будем те предложения, которые действительно необходимы, дорабатывать в функционале. Вместе с этим, это позволит параллельно пойти по мультиплатформости и добавить в сервис популярные мобильные приложения. Я думаю, что это позволит увеличить возможность использования по проекту Ashyq. Самое главное что у нас есть национальный оператор, который будет сопровождать системы и все вопросы по функционалу будут дорабатывать», – отметил Асет Турысов в ходе брифинга в СЦК.

Отметим, что в настоящее время вакцинированные в мобильном приложении Ashyq не отображаются. Как отметили ранее в Минздраве, работы по интеграции планируется завершить к 1 июля.



