Анализ почвы после утечки аммиака проводят в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Айдарбек Сапаров прокомментировал ситуацию с утечкой ядохимикатов в районе Шал акына. Глава региона подчеркнул, что виновные обязательно понесут наказание, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким области отметил, что предприятие использовало старые, изношенные емкости для транспортировки минеральных удобрений.

«Проводится внеплановая проверка в отношении ТОО «Asyl Farm». Выехали экологи. В настоящее время проводится анализ почв. По его результатам, в случае выявления нарушений, будут приняты меры административного воздействия и выдано предписание о необходимости устранения нарушений. Наказание будет в любом случае, вопрос на контроле», - сказал А.Сапаров.

Утечка аммиака произошла в конце мая. Наблюдалось постепенное пожелтение деревьев и кустарников, расположенных вблизи разлива ядохимикатов. Рядом с этой территорией находится Сергеевское лесное хозяйство.