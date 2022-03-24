Анализ общественных советов впервые подготовят в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вице-министр информации и общественного развития РК Данияр Кадиров рассказал о работе ведомства по выполнению поручений из Послания Президента народу Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Много чего предстоит нам сделать. Будут пересмотрены ключевые полномочия основных институтов власти – Президента, Парламента, партийной, избирательной, судебной, правоохранительной систем. Нас ожидает окончательный переход от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным Парламентом. Что касается министерства, будет продолжена работа по совершенствованию деятельности, обновлению состава общественных советов», - сказал он, выступая на заседании экспертного клуба «Sarap» на тему «Новая программа политических реформ для «Нового Казахстана».

По словам вице-министра, в настоящее время сформировано 102 совета. На стадии формирования находится ещё 111 советов. При формировании обновленных составов максимально вовлекаются активные НПО, партии и гражданские институты.

«В этом году впервые будет подготовлен национальный доклад о деятельности общественных советов в Казахстане, в котором будет дан анализ эффективности работы общественных советов и перспектив развития дальнейшей деятельности», - пояснил Д.Кадиров.

Наряду с этим, как сообщил вице-министр, будет пересмотрен подход к планированию проектов НПО через систему госзаказов. В целях вовлечения активных граждан для решения актуальных задач и вопросов развития страны будут совместно с заинтересованными госорганами усовершенствованы механизмы вовлечения НПО в процесс принятия государственных решений на всех этапах.

«Каждому решению будет даваться тщательный анализ. В стенах Парламента также обсуждается законопроект об общественном контроле, который создаст качественные новые принципы взаимодействия граждан и государства», - заключил спикер.