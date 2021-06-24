РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:02, 24 Июнь 2021 | GMT +6

    Анализ мер господдержки ведет Миннацэкономики

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Асет Иргалиев рассказал об анализе мер государственной поддержки населению, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Как вы знаете, в начале года была утверждена новая система государственного планирования. В этой связи ведется комплексная работа от государственных программ к национальным проектам. Понятно, что национальные проекты будут содержать конкретные задачи, конкретные целевые индикаторы, конкретные меры, и все будут обеспечены необходимым финансированием, как с бюджета, так и частных ресурсов», - сказал Асет Иргалиев на брифинге в СЦК.

    По его словам, анализ мер будет завершен в текущем году.

    «Касательно мер господдержки, мы сейчас ведем аналитическую работу, которая будет завершена до 1 сентября текущего года. В рамках этой работы мы определим стратегию поэтапного выхода государства из мер поддержки, но это будет напрямую зависеть от эпидемиологической ситуации, от темпов вакцинации населения. Работа ведется совместно с нашими коллегами из Правительства, Национального банка, Агентства по финансовому регулированию и надзору. Думаю, к осени у нас уже будет более конкретное видение и план», - заключил спикер.


    Теги:
    Правительство РК Экономика
    Сейчас читают
    Сегодня, 11:04
    Спортсмен попал молотом в судью на Азиатских играх в Китае
    Сегодня, 11:02
    Два человека и собака погибли при нападении медведя гризли в Канаде
    Сегодня, 11:00
    Свыше 200 предпринимателей в Актюбинской области ошибочно привлекли к ответственности за несвоевременную оплату ОСМС
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!