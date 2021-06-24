Анализ мер господдержки ведет Миннацэкономики

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Асет Иргалиев рассказал об анализе мер государственной поддержки населению, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как вы знаете, в начале года была утверждена новая система государственного планирования. В этой связи ведется комплексная работа от государственных программ к национальным проектам. Понятно, что национальные проекты будут содержать конкретные задачи, конкретные целевые индикаторы, конкретные меры, и все будут обеспечены необходимым финансированием, как с бюджета, так и частных ресурсов», - сказал Асет Иргалиев на брифинге в СЦК.

По его словам, анализ мер будет завершен в текущем году.

«Касательно мер господдержки, мы сейчас ведем аналитическую работу, которая будет завершена до 1 сентября текущего года. В рамках этой работы мы определим стратегию поэтапного выхода государства из мер поддержки, но это будет напрямую зависеть от эпидемиологической ситуации, от темпов вакцинации населения. Работа ведется совместно с нашими коллегами из Правительства, Национального банка, Агентства по финансовому регулированию и надзору. Думаю, к осени у нас уже будет более конкретное видение и план», - заключил спикер.