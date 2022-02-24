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Анализ качественного состава госслужащих проведен в Костанае

24 Февраля 2022 15:51
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Анализ качественного состава госслужащих проведен в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Об итогах работы Департамента агентства по делам госслужбы по Костанайской области за 2021 год рассказал на брифинге в региональной службе коммуникаций руководитель ведомства Асхат Искендиров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В Костанайской области в 2021 году сокращено 11% госслужащих, из них в местных исполнительных органах – 382 человека.

Как сообщил А. Искендиров, в регионе высшее образование имеют 91% служащих, средний стаж на госслужбе составляет 11 лет, а средний возраст 40 лет. При этом, 19% служащих – это молодые люди в возрасте до 29 лет.

«По итогам внутренних конкурсов МИО 73% от объявленных вышестоящих должностей заместили служащие, занимавшие нижестоящие должности.

В 2021 прошли также прямые выборы акимов сел. В области избраны 78 акимов (всего 199), Департаментом согласован 201 кандидат, 150 госслужащих, в точности 54 действующих акимов, 51 из различных сфер, не согласовано – пять. В 2022 году ожидаются выборы 26 акимов сел. В целом в 2021 году по линии госслужбы реализовано 13 проектов, помимо вышеуказанных в рамках стажировки служащих «Кәсіби аппарат – білікті маман», сайт электронный музей «Уақыт таспасы», «Управление талантами», «Час кадровика» для служб управления персоналом», - прокомментировали в ведомстве.

Кроме того, по словам руководителя ведомства, в регионе реализуется проект «Моя профессия – государственный служащий», и департамент намерен в рамках проекта совместно с представителями госорганов посетить все школы области.

«За 2021 год проведено 53 контрольно-проверочных мероприятия. Выявлено 569 нарушений, что меньше по сравнению с 2020 годом в 2,5 раза. Отменено девять решений конкурсных комиссии, а также четыре правовых акта. Всего за нарушение законодательства к дисциплинарной ответственности привлечено 67 служащих. Составлено 10 адмпротоколов на восемь лиц»,- сообщил А. Искендиров.

По итогам прошлого года Советом по этике на 14 заседаниях рассмотрено 68 вопросов, более 60% – это вопросы профилактики нарушений законодательства.

«Рассмотрено 27 дисциплинарных дел, в точности в отношении акима Федоровского района, руководителей областных инспекций ветеринарного контроля, в агропромышленном комплексе, два дела прекращено. По рекомендациям Совета 25 руководителей привлечены к ответственности, из них 16 – за нарушение этики, девять – за дискредитацию», - добавил руководитель департамента.

Всего за 2021 год к дисответственности привлечены 786 лиц, этот показатель оказался на 2% меньше, чем 2020 году.

А. Искендиров отмечает, что в регионе снизилось количество сообщений о неправомерных действиях госслужащих на 20%. Также, в период с 2018 года по 2021 год количество оказанных госуслуг в области возросло в 1,6 раза, тенденция сохранилась и в 2021 году, рост составил 11% в сравнении с 2020 годом.


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#Костанайская область   #Регионы   #Госслужба  
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Автор:

Жанна Мусабаева

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