Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Анализ готовности местных властей к ЧП проведут в Казахстане

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
12 Января 2022, 10:37
Анализ готовности местных властей к ЧП проведут в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр информации и общественного развития РК Аскар Умаров рассказал о запланированной в сфере гражданского общества работе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В сфере гражданского общества МИОР будет организовано широкое обсуждение новых политических инициатив Президента с привлечением представителей гражданского общества и экспертов. Наряду с этим планируется проведение серии экспертных дискуссий стратегических сессий, обсуждений в регионах страны», - сказал Аскар Умаров на заседании Правительства.

В целом, по его словам, в целях усиления коммуникационных каналов, взаимодействия между центральными властями и местным населением будет проведен анализ координации работы МИО на предмет готовности местных властей к ЧП.

«Наряду с этим РК как участник международных договоров и организаций также страна, желающая принять участие в международных инициативах, как ОЭСР, несет определенные обязательства в области прав человека. Механизмы правового регулирования должны учитывать особенности деятельности НПО, также обеспечение господдержки общественных объединений», - отметил министр.

«Необходимо внедрить правовые инструменты, дающие дополнительный импульс развитию института гражданского общества и возможности реализации гражданских инициатив. Для этого планируется расширение механизма реализации права граждан на свободу объединения, путем внесения изменений в действующее законодательство», - добавил глава МИОР.


Правительство РК   НПО   Общество   МИОР   ЧП-2022  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
В Астане запускают новый пригородный маршрут
В Астане запускают новый пригородный маршрут
70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
Новый аэропорт планируют построить в Атырау
Новый аэропорт планируют построить в Атырау
Члены Национального курултая встретились в Туркестане
Члены Национального курултая встретились в Туркестане
Даниал Ахметов попрощался с жителями ВКО
Даниал Ахметов попрощался с жителями ВКО
На две части могут разделить Атырау
На две части могут разделить Атырау
Что делают для устранения неприятного запаха в Атырау
Что делают для устранения неприятного запаха в Атырау