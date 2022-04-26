Анализ готовности казахстанских товаров для импортозамещения провели в МИИР

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Анализ проводился с акцентом на импортозамещение рынка готовой продукцией и перспективу наращивания экспортного потенциала, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Учтены такие аспекты как наличие сырьевой базы, экологическое регулирование, кадровые компетенции и инфраструктура (газ, электричество, логистика). Мы изучили опыт других стран, которые уже провели эффективную работу по снижению уровня импортозависимости, изучив их основные программы и стратегии внутристрановой ценности, мы постарались применить их опыт»,- сказал министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев на заседании Правительства.

В результате выработан триединый подход и определены 3 группы товарных позиций.

«Первое. Товары с высокой готовностью импортозамещения, по которым мы уже имеем производство, где необходимо провести соответствующую работу по обеспечению данных производителей сырьем, финансированием, кадрами и долгосрочными контрактами», - отметил министр.

Вторая группа — это товары со средней готовностью импортозамещения, где имеется определенная компетенция и готовые инвесторы для запуска необходимых производств. Здесь мы также будем оказывать соответствующую поддержку для успешной реализации проектов.

«Третья группа — это товары с низкой готовностью импортозамещения. В основном это высокотехнологические товары, для производства которых необходимо создать условия с перспективой на будущее», - заключил глава Мининдустрии.