Анализ эффективности вакцин от КВИ провели в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Проведенный в Акмолинской области анализ эффективности вакцин от КВИ показал, что лидером в регионе является отечественная вакцина «QazVac», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Так, согласно проведенному совместному анализу управления здравоохранения Акмолинской области и департамента санитарно-эпидемиологического контроля региона по заболевшим после вакцинации, наиболее высокую эффективность показывает вакцина отечественного производства «QazVac».

«После получения данной вакцины заболело всего 94 человека, или 0,6 % от общего количества привитых данной вакциной, что в два раза меньше по сравнению с другими вакцинами, применяемыми в Акмолинской области», - поделился руководитель управления здравоохранения региона Нариман Сыздыков.

Для сравнения: после вакцины «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V) КВИ в регионе заболело 1,2 % от общего количества привитых данной вакциной. После вакцины «Hayat-Vax», «Vero Cell» - 1,3 % от общего количества привитых ей. После вакцины «Sinovac-CoronaVac» - 1,3 % от общего количества привитых данной вакциной.