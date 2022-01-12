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    16:50, 12 Январь 2022 | GMT +6

    Анализ эффективности вакцин от КВИ провели в Акмолинской области

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Проведенный в Акмолинской области анализ эффективности вакцин от КВИ показал, что лидером в регионе является отечественная вакцина «QazVac», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Так, согласно проведенному совместному анализу управления здравоохранения Акмолинской области и департамента санитарно-эпидемиологического контроля региона по заболевшим после вакцинации, наиболее высокую эффективность показывает вакцина отечественного производства «QazVac».

    «После получения данной вакцины заболело всего 94 человека, или 0,6 % от общего количества привитых данной вакциной, что в два раза меньше по сравнению с другими вакцинами, применяемыми в Акмолинской области», - поделился руководитель управления здравоохранения региона Нариман Сыздыков.

    Для сравнения: после вакцины «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V) КВИ в регионе заболело 1,2 % от общего количества привитых данной вакциной. После вакцины «Hayat-Vax», «Vero Cell» - 1,3 % от общего количества привитых ей. После вакцины «Sinovac-CoronaVac» - 1,3 % от общего количества привитых данной вакциной.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Акмолинская область
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