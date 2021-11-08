Анализ деятельности МВД проводят в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане проводят анализ деятельности Министерства внутренних дел, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В настоящее время министерством продолжается проведение функционального анализа деятельности МВД. По результатам будут выработаны подходы по дальнейшим структурным преобразованиям», - сообщил министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев, выступая на правительственном часе в Мажилисе.
Глава МВД добавил, что данный законопроект внесен в Мажилис Парламента.
«В ближайшее время он будет вынесен на рассмотрение. Прошу поддержать», - сказал Ерлан Тургумбаев.
Ранее министр рассказал об оптимизации структуры Министерства внутренних дел РК.
«На первом этапе оптимизирована структура МВД. Упразднены 106 управленческих звеньев и 1,5 тысячи руководящих должностей», - сказал Ерлан Тургумбаев.
Глава МВД сообщил, что на 11% сокращена штатная численность (на 10 592 единиц), преимущественно за счет вакантных должностей.
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