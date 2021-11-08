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Анализ деятельности МВД проводят в Казахстане

8 Ноября 2021 11:59
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Анализ деятельности МВД проводят в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане проводят анализ деятельности Министерства внутренних дел, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В настоящее время министерством продолжается проведение функционального анализа деятельности МВД. По результатам будут выработаны подходы по дальнейшим структурным преобразованиям», - сообщил министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев, выступая на правительственном часе в Мажилисе.

Глава МВД добавил, что данный законопроект внесен в Мажилис Парламента.

«В ближайшее время он будет вынесен на рассмотрение. Прошу поддержать», - сказал Ерлан Тургумбаев.

Ранее министр рассказал об оптимизации структуры Министерства внутренних дел РК.

«На первом этапе оптимизирована структура МВД. Упразднены 106 управленческих звеньев и 1,5 тысячи руководящих должностей», - сказал Ерлан Тургумбаев.

Глава МВД сообщил, что на 11% сокращена штатная численность (на 10 592 единиц), преимущественно за счет вакантных должностей.


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#Мажилис   #МВД РК   #Ерлан Тургумбаев  
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Автор:

Серик Сабеков

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