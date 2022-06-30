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Аналитик МИА «Казинформ» награжден орденом «Құрмет»
30 Июня 2022 17:24

Аналитик МИА «Казинформ» награжден орденом «Құрмет»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аналитик международного информационного агентства «Казинформ», опытный журналист Муратбек Макулбеков награжден орденом «Құрмет», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Два дня назад мы отметили День работников средств массовой информации. В честь праздника мы сегодня собрались, чтобы наградить нашего коллегу Муратбека Макулбекова орденом «Құрмет». В составе МИА «Казинформ» Муратбек агай работает с 2005 года. За это время он показал нынешнему поколению яркий пример профессионализма. Учитывая все заслуги, сегодня вручается орден «Құрмет», - сказал заместитель генерального директора Телерадиокомплекса Президента РК Тлеген Абишев.

Муратбек Макулбеков трудится в сфере журналистики с 1992 года. На протяжении 17 лет работает в русской редакции международного информационного агентства «Казинформ». Он известен читателю своими аналитическими материалами, содержательными интервью. Коллектив МИА «Казинформ» поздравляет нашего коллегу Муратбека Макулбекова с высокой наградой.


28 июня в Казахстане отметили День работников и средств массовой информации.

В рамках ежегодной премии «Тұмар» в номинации «Лучшая режиссерская работа» победу одержал и телеканал «Qazaq TV» за проект «Жена».


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Автор:
Корреспондент

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