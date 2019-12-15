Аналитические и финансовые структуры США заинтересованы в сотрудничестве с Казахстаном

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Во второй день своего официального визита в США министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди провел встречи с руководителями аналитических и финансовых структур Соединенных Штатов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

На переговорах с президентом Фонда Карнеги за международный мир Уильямом Бёрнсом, одного из крупнейших «мозговых центров» США, стороны обменялись мнениями о тенденциях развития мировой политики, нынешнее состояние развития казахстанско-американских отношений и их перспективы.

Фонд Карнеги основан в 1910 году и является старейшим американским экспертно-аналитическим центром в области международных отношений, основной задачей которого провозглашается содействие сотрудничеству между странами мира.

С Главой глобального банковского подразделения CITI Group Джеймсом Миллетом обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества структур банка с Казахстаном.

CITI является одним из крупнейших иностранных инвесторов и единственным многонациональным банком с операционной лицензией в Казахстане. За 26 лет работы в РК CITI активно привлек инвестиции в страну через международные финансовые рынки.



