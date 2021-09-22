Ан-26 пропал с радаров в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Самолет Ан-26 пропал с радаров в России, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

В региональный Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России в 11:45 по московскому времени поступило сообщение о том, что Ан-26 перестал выходить на связь в 38 км от аэропорта Хабаровска, по предварительным данным, в районе заповедника Хехцир. На борту самолета находились летчики и технические специалисты, всего шесть человек. Ан-26 выполнял технический полет - он проверял работу наземных систем связи.

«Взлет прошел в штатном режиме. Перед вылетом, самолет был исправлен, экипаж о неполадках не докладывал», - сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

Спасатели не зафиксировали сигнала аварийного радиомаяка самолета. Среди версий ЧП рассматриваются ошибка пилотирования и погодные условия. Для поиска воздушного судна привлечен вертолет Росавиации. В готовность также приведен Ми-8 МЧС России. Из Хабаровска на место выдвинулись спасатели Амурского спасательного центра.

Борт принадлежит ЗАО «Летные проверки и системы». Эта компания, как сообщается на ее сайте, специализируется на поисково-спасательном обеспечении полетов и выполняет 90% летных проверок на аэродромах России.