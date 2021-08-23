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Амурский тигр напал на человека в Хабаровском крае

23 Августа 2021 13:46
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Амурский тигр напал на человека в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Амурский тигр напал на человека, работавшего на лесозаготовке в районе одного из сел в Нанайском районе Хабаровского края, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

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«Местный парень погиб, произошло все в лесном массиве в районе села Арсеньево, в 10-15 метрах от вагончика, где ночевали люди. Они заготавливали там лес», - рассказали в администрации.

Мужчина вышел ночью из вагончика и пропал, утром нашли фонарик, тапочки, одежду и кровь.

«Там также были тигриные следы и следы волочения в лес», - сказали в администрации.

На место происшествия выехали охотоведы.


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#Происшествия   #Россия   #Мировые новости  
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