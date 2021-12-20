Амурскими тиграми пополнился Алматинский зоопарк
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинский зоопарк пополнился амурскими тиграми, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщили в пресс-службе зоопарка, амурские тигры прибыли из Астанинского цирка 27 ноября и сейчас находятся на карантине.
«К нам приехали амурские тигры, одного зовут Лад, второго Бентли, им по два года. Тигры получили все необходимые вакцины, витамины, антипаразитарные препараты. В данный момент состояние тигров удовлетворительное, они еще молоды и играют друг с другом, как обычные котята. В день каждый получает по 6 кг мяса (говядина, курятина, крольчатина)»,- рассказала руководитель отдела развития и связи с общественностью Акжами Рахимова.
Напомним, недавно сообщалось, что в Алматинском зоопарке появились новые обитатели. Это очковый лангур, бурый капуцин и рыжий кенгуру.
- Сирены зазвучат в Алматы
- Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в трех городах РК
- Военнослужащие проходят языковое обучение для участия в миротворческих миссиях
- Благодаря Независимости моя мечта стала реальностью – врач из Алматы
- Неблагоприятные метеоусловия будут в четырех городах РК
- Схему движения на проспекте Рыскулова изменили после открытия развязки в Алматы
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана