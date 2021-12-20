Амурскими тиграми пополнился Алматинский зоопарк

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинский зоопарк пополнился амурскими тиграми, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе зоопарка, амурские тигры прибыли из Астанинского цирка 27 ноября и сейчас находятся на карантине.

«К нам приехали амурские тигры, одного зовут Лад, второго Бентли, им по два года. Тигры получили все необходимые вакцины, витамины, антипаразитарные препараты. В данный момент состояние тигров удовлетворительное, они еще молоды и играют друг с другом, как обычные котята. В день каждый получает по 6 кг мяса (говядина, курятина, крольчатина)»,- рассказала руководитель отдела развития и связи с общественностью Акжами Рахимова.

Напомним, недавно сообщалось, что в Алматинском зоопарке появились новые обитатели. Это очковый лангур, бурый капуцин и рыжий кенгуру.