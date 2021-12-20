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Амурскими тиграми пополнился Алматинский зоопарк

20 Декабря 2021 13:42
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Амурскими тиграми пополнился Алматинский зоопарк

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинский зоопарк пополнился амурскими тиграми, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщили в пресс-службе зоопарка, амурские тигры прибыли из Астанинского цирка 27 ноября и сейчас находятся на карантине.

«К нам приехали амурские тигры, одного зовут Лад, второго Бентли, им по два года. Тигры получили все необходимые вакцины, витамины, антипаразитарные препараты. В данный момент состояние тигров удовлетворительное, они еще молоды и играют друг с другом, как обычные котята. В день каждый получает по 6 кг мяса (говядина, курятина, крольчатина)»,- рассказала руководитель отдела развития и связи с общественностью Акжами Рахимова.

Напомним, недавно сообщалось, что в Алматинском зоопарке появились новые обитатели. Это очковый лангур, бурый капуцин и рыжий кенгуру.


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#Алматы   #Животные  
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Автор:

Гульзат Сахова

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