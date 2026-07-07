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    Национальный курултай

    Амурских тигрят из Караганды назвали в честь героев «Короля Льва»

    В Карагандинском зоопарке подвели итоги конкурса по выбору имен для новорожденных амурских тигрят. По решению зоосовета малышей назвали Киара и Муфаса, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Амурских тигрят из Караганды назвали в честь героев «Короля Льва»
    Фото: Карагандинский зоопарк

    В конкурсе приняли участие около 500 человек, которые предлагали свои варианты имен в социальных сетях зоопарка. Авторы победивших предложений получили памятные подарки.

    амурские тигрята
    Фото: Карагандинский зоопарк

    Торжественное объявление имен состоялось во время праздничного мероприятия, посвященного Национальному дню домбры. Праздник собрал гостей и прошел в теплой и дружеской атмосфере.

    Напомним, о пополнении в тигрином семействе стало известно накануне: в карагандинском зоопарке у амурских тигров Мии и Батыра появились на свет два детеныша.

    тигрята
    Фото: Карагандинский зоопарк

    Позже в зоопарке объявили конкурс имен для малышей, где комментаторы предлагали идеи под постом с объявлением.

    Зоопарк Регионы Казахстана Караганда Животные Общество Имена
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор