Амурских тигрят из Караганды назвали в честь героев «Короля Льва»

В Карагандинском зоопарке подвели итоги конкурса по выбору имен для новорожденных амурских тигрят. По решению зоосовета малышей назвали Киара и Муфаса, передает корреспондент агентства Kazinform.

В конкурсе приняли участие около 500 человек, которые предлагали свои варианты имен в социальных сетях зоопарка. Авторы победивших предложений получили памятные подарки.

Фото: Карагандинский зоопарк

Торжественное объявление имен состоялось во время праздничного мероприятия, посвященного Национальному дню домбры. Праздник собрал гостей и прошел в теплой и дружеской атмосфере.

Напомним, о пополнении в тигрином семействе стало известно накануне: в карагандинском зоопарке у амурских тигров Мии и Батыра появились на свет два детеныша.

Фото: Карагандинский зоопарк

Позже в зоопарке объявили конкурс имен для малышей, где комментаторы предлагали идеи под постом с объявлением.