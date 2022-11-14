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Амурских тигров бесплатно передадут Казахстану для возрождения туранского тигра

14 Ноября 2022, 13:32
Амурских тигров бесплатно передадут Казахстану для возрождения туранского тигра
14 Ноября 2022, 13:32

Амурских тигров бесплатно передадут Казахстану для возрождения туранского тигра

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Для возрождения популяции туранского тигра подготовлен Иле-Балхашский заказник. Об этом сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев, отвечая на вопросы журналистов в ходе выхода к прессе в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По туранскому тигру работа продолжается. То, что мы говорили, Иле-Балхашский заказник, уже, в принципе, организован. Более 415 тысяч гектаров под этот заказник мы определили. По самим тиграм в сентябре наши представители на дальне-восточном экономическом форуме, который проходил в Российской Федерации, с министерством природы РФ подписали меморандум. Сейчас подготавливается соответствующая дорожная карта, в соответствие с которой, в 2025 году мы планируем, кроме мероприятий по научному исследованию и обоснованию, собираемся завезти первую партию амурского тигра. Будет две самки и один самец, соответствующая работа продолжается», - сказал Сериккали Брекешев.

Глава Минэкологии отметил, что кормовая база подготовлена, в заказник завезены бухарские олени в достаточном количестве, также на этой территории водятся кабаны и косули. Сериккали Брекешев также добавил, что для граждан это не будет представлять угрозы.

«Они нам будут передаваться бесплатно российской стороной, поэтому здесь вопрос оплаты не стоит. Что касается амурского и туранского тигров, то наши ученые доказали, что по ДНК самый подходящий тигр, схожий с туранским, это как раз и есть амурский. Поэтому было принято решение именно по реинпродукции амурского тигра на территорию Иле-Балхашского заказника», - пояснил Сериккали Брекешев.


Фото: autogear.ru

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