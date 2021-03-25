Амулеты и сумки учат шить школьников в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Актогайском районе Павлодарской области преподаватель провёл для учеников начальных классов необычный мастер-класс, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В Балтасапской основной школе Актогайского района учителем начальных классов Раузой Кажмагамбетовой проведён мастер-класс по пошиву национальных сумок и амулетов. Для их изготовления использовались фетр, шаблоны готовых орнаментов, клей, декоративный декор и другие материалы», - сообщили в управлении образования Павлодарской области.

Этот мастер-класс педагог устроила детям, чтобы они лучше понимали важность национальных ценностей: причём как литературного наследия, так и обычаев, традиций, искусства, предметов быта, добавили в облоно.

«Мы научились своими руками делать амулет, - сказала ученица четвёртого класса Тогжан Бейсембай. - Нам рассказали, что тумар несёт защитную функцию, оберегает его владельца».