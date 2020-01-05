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Амстердам ввел новый налог для туристов

5 Января 2020 11:27
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Амстердам ввел новый налог для туристов

АМСТЕРДАМ. КАЗИНФОРМ – Утро первого января 2020 года встретило иностранных туристов в Амстердаме новым налогом в размере € 3 (£ 2,54) за ночь пребывания в столице Нидерландов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на telegraph.co.uk.

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Новый туристический налог, введенный 1 января 2020 года, является дополнением к уже существующему сбору в размере 7 процентов от стоимости номера. Туристы, которые при бронировании гостиницы воспользовались онлайн-площадкой Airbnb, теперь будут вынуждены платить по повышенной ставке - 10% за ночь.

В Амстердаме постоянно проживают 1,1 миллиона жителей, в то время как число иностранных туристов, ежегодно посещающих этот всемирно известный город, доходит до 17 миллионов.

В последние годы совет по туризму Нидерландов отошел от стратегии привлечения туристов, начав поиск способов управления существующим потоком прибывающих в страну туристов.



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Ключевые слова: Туризм,
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Автор:

Раушан Конырбаева

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