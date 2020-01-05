-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 16:43
-
-
-
-
-
-
-
-
Амстердам ввел новый налог для туристов
АМСТЕРДАМ. КАЗИНФОРМ – Утро первого января 2020 года встретило иностранных туристов в Амстердаме новым налогом в размере € 3 (£ 2,54) за ночь пребывания в столице Нидерландов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на telegraph.co.uk.
Новый туристический налог, введенный 1 января 2020 года, является дополнением к уже существующему сбору в размере 7 процентов от стоимости номера. Туристы, которые при бронировании гостиницы воспользовались онлайн-площадкой Airbnb, теперь будут вынуждены платить по повышенной ставке - 10% за ночь.
В Амстердаме постоянно проживают 1,1 миллиона жителей, в то время как число иностранных туристов, ежегодно посещающих этот всемирно известный город, доходит до 17 миллионов.
В последние годы совет по туризму Нидерландов отошел от стратегии привлечения туристов, начав поиск способов управления существующим потоком прибывающих в страну туристов.
- 1,2 млн туристов ожидают в 2020 году в Алматы
- 1,9 млрд тенге прямого дохода принесли Нур-Султану иностранные туристы в 2019 году
- Как работает туристская полиция в Нур-Султане
- Туристический потенциал Туркестана презентован в Баку
- Историко-туристический центр «Шахристан» в Таразе готовится к открытию
- Университеты Казахстана и Узбекистана будут сотрудничать в сфере развития туризма
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана