Амстердам «отбивается» от туристов: круизным лайнерам запрещено заходить в порт в центре города

АМСТЕРДАМ. КАЗИНФОРМ - Городской совет Амстердама запретил круизным лайнерам заходить в порт в центре города, чтобы ограничить количество туристов и снизить загрязнение окружающей среды. Это означает, что центральный круизный терминал, который находится недалеко от центрального железнодорожного вокзала и центра города будет закрыт, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

Отмечается, что это одна из последних мер, направленных на борьбу с массовым туризмом в городе.

Городской совет ранее запретил курение марихуаны на улицах «квартала красных фонарей».

Предложение запретить круизным лайнерам заходить в порт в центре города было поддержано подавляющим большинством городского совета из-за опасений по поводу чрезмерного туризма.

Амстердам стал жертвой собственной популярности. Ежегодно город посещают около 20 миллионов туристов.