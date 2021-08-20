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Амнистию псевдовакцинированных прокомментировал Алексей Цой

20 Августа 2021 18:11
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Амнистию псевдовакцинированных прокомментировал Алексей Цой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Алексей Цой объяснил позицию Минздрава касательно «псевдовакцинированных» казахстанцев с поддельными паспортами вакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Сейчас такой вопрос гражданское общество подняло. Эксперты отрабатывают. Нужно понимать, что нарушение законодательства со стороны, в первую очередь, самих медработников, должно наказываться по всей строгости закона. Вы видите, сейчас с этим очень жестко борются, количество случаев уже уменьшилось», - сказал Алексей Цой на брифинге в СЦК.

По его словам, сейчас определяются подходы. «То есть очень жесткие превентивные меры были приняты, уголовные дела возбуждены. И сейчас мы сейчас подходы определяем, как это сделать правильно, чтобы охватить граждан вакцинацией, на каких условиях, мы сейчас прорабатываем, особенно юридические вопросы. Потому что ответственность должна быть у граждан, которые непосредственно ставят вакцину, ответственность тех, кто ввиду может быть недостоверной информации, где-то из-за интернет источников, где-то неправильной агитации, псевдоврачей», - отметил министр.

«Поэтому здесь, я думаю, что кто-то на поводу пошел, теперь сейчас меняется позиция, мы сейчас определяемся и выверяем конкретно с точки зрения законодательства, как это можно сделать. Но мы видим, что сейчас уже случаев стало в разы меньше, и, в принципе, те превентивные меры, которые были сделаны, они работают. И граждане в целом стали более сознательные, они видят, что вакцины работают, и сейчас уже именно акценты совершенно другие. Мы над этим вопросом работаем», - заключил глава Минздрава.

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#Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация   #Подделка ПЦР-справок и паспорта вакцинации   #Алексей Цой  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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