Амнистия в Иране: на свободу выйдут участники антиправительственных манифестаций

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Верховный лидер аятолла Али Хаменеи согласился с предложением главы судебной власти аятоллы Голама Хоссейна Эджеи о помиловании или смягчении приговора десятков тысяч обвиняемых, задержанных в ходе недавних событий в стране, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на IRNA.

Решение принято в связи с 44-й годовщиной победы Исламской революции и праздниками месяца Раджаб.

Те, которые занимались шпионажем в пользу иностранцев, имели прямой контакт с агентами иностранных разведслужб, совершали убийство и умышленные ранения, совершали разрушения и поджог государственных, военных и общественных объектов и имеют частного истца, исключены от помилования или смягчения приговора.

Как передает ИА «Анадолу», точное число лиц, на которых распространяется амнистия, станет известно после оценки судебных органов.

Масштабные протесты захлестнули Иран в связи с гибелью 22-летней Махсы Амини 17 сентября. Девушка была задержана 13 сентября полицией нравов за «неправильное ношение хиджаба» и скончалась 16 сентября. В ответ жители десятков городов Ирана вышли на улицы.

В ходе протестных акций, продолжающихся в стране месяцами, были задержаны свыше 10 тысяч человек.

За участие в протестах на скамье подсудимых оказались свыше 1 тысячи человек, в отношении четверых приведена в исполнение высшая мера наказания- смертная казнь.

Базирующаяся в Норвегии Иранская организация по правам человека (IHR) 9 января сообщила о гибели 481 человек в ходе массовых акций протеста, охвативших Исламскую Республику после гибели 22-летней Махсы Амини.