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Амнистия позволит заключенным начать новую жизнь – Маулен Ашимбаев

2 Декабря 2021 10:57
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Амнистия позволит заключенным начать новую жизнь – Маулен Ашимбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Сената Маулен Ашимбаев прокомментировал принятый парламентом закон «Об амнистии к 30-летию Независимости», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Сегодня мы приняли важный закон, подготовленный по поручению Главы государства. Амнистия – это акт гуманизма, доброй воли и веры государства в отношении тех, кто нарушил закон. Он применяется в отношении ветеранов, несовершеннолетних, граждан пожилого возраста, инвалидов первой и второй групп и лиц, не представляющих особой угрозы безопасности гражданам и государстству», - сказал Маулен Ашимбаев на пленарном заседании Сената.

По его словам, принятый закон запрещает амнистию лицам, совершившим более опасное преступление.

«Мы надеемся, что в дальнейшем этот документ позволит людям, нарушившим закон, начать новую жизнь, не повторяя ранее совершенных ошибок», - отметил Спикер Сената.

В свою очередь сенатор Сауле Айтпаева отметила, что закон предусматривает условия и порядок применения амнистии, сроки по ее исполнению в течение 6 месяцев со дня ее введения, а также закрепляет компетенцию Правительства и местных исполнительных органов по реализации соответствующих мер, в том числе по устройству, трудоустройству, лечению, оказанию социальной и иной помощи освобождаемым лицам.

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#Пенитенциарная система   #Сенат   #Общество   #Маулен Ашимбаев  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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