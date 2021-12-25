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Амнистировать начали осужденных в Костанайской области

25 Декабря 2021 23:00
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Амнистировать начали осужденных в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Первую подучетную службы пробации города Костаная освободили от наказания по амнистии, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДУИС по Костанайской области.

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Осужденной К. было назначено наказание, сроком 2,5 года за мошеннические действия. На учет была поставлена в октябре 2021 года. После объявления амнистии, ее дело было принято передать в суд по освобождению от наказания.

«В настоящее время за прошедшие две недели сотрудниками уже направлено более 45 материалов. Наряду с чем, 21 декабря 2021 года в соответствии с постановлением суда №2 города Костаная осужденная К. была освобождена от отбывания наказания в связи с применением в отношении неё «Закона об амнистии», - пояснила заместитель начальника службы пробации Елена Жунусова.

Всего, как выяснилось, в суд планируется направить около 100 дел касательно амнистии по осужденным, состоящим на учете в службе пробации.


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#Костанайская область   #Пенитенциарная система   #Общество   #30 лет Независимости  
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Автор:

Жанна Мусабаева

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