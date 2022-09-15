Амиржан Калиев: В Казахстане мощное лобби производителей сигарет

Глава Ассоциации «КазАлкоТабак» Амиржан Калиев проинформировал об интересах «сигаретных королей» и мировом опыте борьбы с курением.

- Амиржан Кашкарбаевич, сегодня наблюдатели отмечают массовый ввоз поддельных сигарет в Казахстан. Из-за чего это происходит? Является ли это следствием повышения акцизов, в том числе и на нагреваемый табак?

- Действительно, есть ряд принципиальных отличий между сигаретой и изделием с нагреваемым табаком (ИНТ). Это отсутствие горения и дыма, который несёт основной вред, также это отсутствие эффекта пассивного курения. Да и самого табака в стике для ИНТ в несколько раз меньше, чем в сигарете. Отсюда и различие в налогообложении в развитых странах.

- А в Казахстане этих различий в налогообложении нет?

- Именно так. Недавние летние решения Мажилиса о 3,5-кратном повышении акциза на изделия с нагреваемым табаком ошеломили нас своей непоследовательностью. Их принятие в очередной раз доказывает, что в Казахстане образовалось устойчивое лобби производителей традиционных сигарет.

Образно этот процесс можно представить, как айсберг, в нижней, невидимой части которого находятся те производители сигарет, у которых в ассортименте нет новых бездымных видов табачных изделий. Они не желают терять продажи, хотят дальше травить наш народ сигаретами. А в верхней части айсберга мы наблюдаем громкую шумиху, которую организуют совершенно некомпетентные люди.

В ходе летней парламентской сессии группой депутатов был выдвинут законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс в части изменения акцизов на никотиносодержащую продукцию – якобы ради пополнения бюджета. Проект был принят в течение всего одной недели, с грубым нарушением всех норм и процедур, без общественного обсуждения, без согласования с бизнес-сообществом. Дезориентируя коллег и руководство Мажилиса, группа продавила решение на эмоциях. О степени компетентности этих господ говорит один простой пример: одна из женщин-депутатов, выступая, заявила, что, мол, её сын курит вейпы, поэтому необходимо повысить ставку, чтобы нагреваемый табак не был доступным. Почему люди, которые путают вейпы с сигаретами и с ИНТ, от имени народа принимают такие важные решения? Нам, бизнесу, это не понятно.

- А разве бюджет не выиграет за счёт этих поправок?

- Депутатская группа пообещала бюджету дополнительные 49 миллиардов тенге ежегодно. Но это некорректные оценки. Анализ торговой отчётности свидетельствует, что при сохранении прошлогоднего объёма реализации ИНТ и повышении акциза в 3,5 раза можно было бы получить максимум 19 миллиардов тенге. Но в текущем году акциз на ИНТ уже повысили на 60 процентов, в итоге мы видим снижение реализации ИНТ на 35 процентов. К примеру, за 6 месяцев текущего года уплаченный акциз за ИНТ составил 8,4 млрд. тенге, тогда как за тот же период прошлого года при меньшей ставке акциза уплачено 14,0 млрд тенге. Если ещё в 3,5 раза задрать акциз, то бюджету не только не видать дополнительных поступлений – казна недополучит тот объём, который поступал ранее. Выиграют только сигаретные короли от продаж традиционных сигарет.

- Как происходит налогообложение сигарет и ИНТ в развитых странах?

- Статистика Японии, Великобритании, США и ряда других государств, где соотношение акциза ИНТ к традиционным сигаретам в пределах 30–40%, показала, что люди, перешедшие на ИНТ, больше не возвращаются к сигаретам. В Казахстане, на наш взгляд, такой подход давно назрел.

Фото: shutterstock.com







