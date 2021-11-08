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    20:32, 07 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Амир Закиров выиграл финал мирового турнира по брейк-дансу в Польше

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    ГДАНЬСК. КАЗИНФОРМ - Казахстанец Амир Закиров одержал победу на самом престижном мировом турнире по брейкингу (брейк-данс) Red Bull BC One 2021 в Гданьске (Польша). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Оlympic.kz.

    На пути к титулу ему удалось победить следующие атлетов:

    Солнечный из Великобритании в 1/8 финала;

    Zoo Supreme из Дании в 1/4 финала;

    -Flea Rock из США в полуфинале;

    Фил Волшебник из Канады в финале.


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