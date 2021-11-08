Амир Закиров выиграл финал мирового турнира по брейк-дансу в Польше

ГДАНЬСК. КАЗИНФОРМ - Казахстанец Амир Закиров одержал победу на самом престижном мировом турнире по брейкингу (брейк-данс) Red Bull BC One 2021 в Гданьске (Польша). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Оlympic.kz.

На пути к титулу ему удалось победить следующие атлетов:

Солнечный из Великобритании в 1/8 финала;

Zoo Supreme из Дании в 1/4 финала;

-Flea Rock из США в полуфинале;

Фил Волшебник из Канады в финале.