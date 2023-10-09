РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:58, 09 Октябрь 2023 | GMT +6

    Амир Омарханов выиграл престижный турнир в Южной Корее

    Амир Омарханов
    Фото: пресс-служба Федерации тенниса Казахстана.

    В Южной Корее завершился турнир второй категории серии ITF Juniors - J300 WANJU. Отличный результат на престижном турнире показал Амир Омарханов (200 ITF Juniors), передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

    В третьем круге казахстанец обыграл второго сеянного соревнования, 45-ю ракетку мира юниорского рейтинга Джангжуна Кима (Южная Корея) со счетом 6:7, 7:6, 6:3. В четвертьфинале Амир уверенно разобрался с еще одним корейцем Юн Сун Йонга – 6:3, 6:3, а в полуфинале разгромил 41-ю ракетку мира юниорского рейтинга Хайдена Джонеса из Австралии со счетом 6:1, 6:0. В матче за заветный титул воспитанник карагандинской школы тенниса также довольно уверенно выиграл у индийца Ювана Нандала (61 ITF Juniors) – 6:2, 6:2.

    Для Амира это уже 4 титул ITF Juniors в одиночном разряде. До этого казахстанец побеждал в Египте (J100), Тбилиси (J60) и Караганде (J60).

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Корея Караганда Теннис
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!