Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Амир Омарханов стал абсолютным чемпионом турнира в Грузии

Редактор:  
Ринат Дусумов
7 Июня 2023, 19:54
Амир Омарханов стал абсолютным чемпионом турнира в Грузии Фото: ktf.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Тбилиси завершился турнир серии ITF Juniors J60 среди игроков до 18 лет. Воспитанник теннисной школы города Караганды 15-летний Амир Омарханов, который в настоящее время тренируется в одной из лучших теннисных академии Чехии, выиграл турнир и в одиночном, и в парном разрядах. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

В финале одиночки Амир уверенно обыграл азербайджанца Канана Гасимова со счетом 6:1, 6:3. На пути к финалу казахстанец не проиграл ни одного сета.

В решающем матче за титул парного разряда Амир с болгарином Иваном Найденовым обыграл казахстанскую пару Ильяса Маратулы/Виталия Зацепина - 6:3, 6:4. Таким образом, Омарханов выиграл свой пятый трофей под эгидой ITF Juniors, два из которых в одиночном разряде. Благодаря успеху в столице Грузии, казахстанец в обновленном юниорском мировом рейтинге поднялся на 298-ю строчку.


Спорт   Теннис  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Сельским акимам дадут больше власти для обеспечения людей пастбищами
Сельским акимам дадут больше власти для обеспечения людей пастбищами
Зеленый водород в Мангистау: Штайнмайер и Алихан Смаилов запустили пробное бурение
Зеленый водород в Мангистау: Штайнмайер и Алихан Смаилов запустили пробное бурение
Первые тонны зерна нового урожая смолотили аграрии Жамбылской области
Первые тонны зерна нового урожая смолотили аграрии Жамбылской области
Мы проиграли не в самом суде, а в инструментах влияния на судей - Наталья Годунова о суде с АО «НИТ»
Мы проиграли не в самом суде, а в инструментах влияния на судей - Наталья Годунова о суде с АО «НИТ»
Торегали Тореали получил еще трое суток ареста
Торегали Тореали получил еще трое суток ареста
Упавшие из-за ветра деревья повредили несколько авто в Алматы
Упавшие из-за ветра деревья повредили несколько авто в Алматы
По 100 тысяч получили обладатели знака «Алтын белгі» в Акмолинской области
По 100 тысяч получили обладатели знака «Алтын белгі» в Акмолинской области
Президенту Германии презентовали порт Курык
Президенту Германии презентовали порт Курык
Алихан Смаилов прибыл с официальным визитом в Азербайджан
Алихан Смаилов прибыл с официальным визитом в Азербайджан