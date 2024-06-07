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    10:00, 07 Июнь 2024 | GMT +6

    Амир Омарханов пробился в полуфинал юниорского Открытого чемпионата Франции

    Амир Омарханов
    Фото: ФТК

    В Париже на кортах «Ролан Гаррос» определилась первая пара полуфиналистов юниорского French Open. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

    Казахстанец Амир Омарханов в дуэте с россиянином Тимофеем Дерепаско обыграли третьих сеянных соревнования Томаса Фуреля (Франция)/Луку Преда (Румыния) со счетом 6:4, 4:6, 12:10. На решающем тай-брейке Амир и Тимофей проигрывали 6:9, но отыграли три матчбола.

    Соперники по полуфиналу Амира и Тимофея определятся чуть позже.

    Амир Омарханов стал третьим в истории казахстанского тенниса игроком, который вышел в полуфинал юниорского турнира серии «Большой Шлем» в парном разряде. Первой была Ирина Селютина в 1997 году, в паре с Карой Блэк из Зимбабве она стала победительница юниорских турниров Открытого чемпионата Франции и Уимблдона, а также дошла до финала на Открытом чемпионате США. Вторая — Амина Рахим, которая в 2005 году играла финал «Ролан Гаррос» и полуфинал Juniors US Open, а в 2006 году - полуфинал Juniors Australian Open. 

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Франция Теннис Амир Омарханов
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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