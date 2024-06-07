Амир Омарханов пробился в полуфинал юниорского Открытого чемпионата Франции

В Париже на кортах «Ролан Гаррос» определилась первая пара полуфиналистов юниорского French Open. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

Казахстанец Амир Омарханов в дуэте с россиянином Тимофеем Дерепаско обыграли третьих сеянных соревнования Томаса Фуреля (Франция)/Луку Преда (Румыния) со счетом 6:4, 4:6, 12:10. На решающем тай-брейке Амир и Тимофей проигрывали 6:9, но отыграли три матчбола.



Соперники по полуфиналу Амира и Тимофея определятся чуть позже.



Амир Омарханов стал третьим в истории казахстанского тенниса игроком, который вышел в полуфинал юниорского турнира серии «Большой Шлем» в парном разряде. Первой была Ирина Селютина в 1997 году, в паре с Карой Блэк из Зимбабве она стала победительница юниорских турниров Открытого чемпионата Франции и Уимблдона, а также дошла до финала на Открытом чемпионате США. Вторая — Амина Рахим, которая в 2005 году играла финал «Ролан Гаррос» и полуфинал Juniors US Open, а в 2006 году - полуфинал Juniors Australian Open.