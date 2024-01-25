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    14:22, 25 Январь 2024 | GMT +6

    Амир Омарханов не смог пробиться в полуфинал Australian Open

    омирханов
    Фото: НОК РК

    Амир Омарханов не смог стать первым из Казахстана полуфиналистом юниорского Australian Open, передает агентство Kazinform со ссылкой на Спорт Шредингера.

    В четвертьфинале Амир играл против 25-й ракетки ITF Juniors из Нидерландов - Меца Ротгеринга и проиграл со счетом 2:6, 0:6.

    Омарханов занимает 26-е место в юниорском мировом рейтинге.

    Воспитанник карагандинской школы тенниса, где тренировался под руководством Петра Нестерова.

    Сейчас Амир занимается в Белграде в академии Янко Типсаревича, где казахстанца тренирует Неманья Лалич.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Теннис
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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