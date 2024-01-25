14:22, 25 Январь 2024 | GMT +6
Амир Омарханов не смог пробиться в полуфинал Australian Open
Амир Омарханов не смог стать первым из Казахстана полуфиналистом юниорского Australian Open, передает агентство Kazinform со ссылкой на Спорт Шредингера.
В четвертьфинале Амир играл против 25-й ракетки ITF Juniors из Нидерландов - Меца Ротгеринга и проиграл со счетом 2:6, 0:6.
Омарханов занимает 26-е место в юниорском мировом рейтинге.
Воспитанник карагандинской школы тенниса, где тренировался под руководством Петра Нестерова.
Сейчас Амир занимается в Белграде в академии Янко Типсаревича, где казахстанца тренирует Неманья Лалич.