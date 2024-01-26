Амир Омарханов – что известно о новой восходящей звезде тенниса

Юный казахстанский теннисист Амир Омарханов покоряет Австралию. 16-летний спортсмен стал первым казахстанцем, вышедшим в четвертьфинал юниорского турнира «Большого шлема» - Australian Open-2024. Корреспондент агентства Kazinform рассказывает о других, не менее масштабных достижениях восходящей звезды тенниса.

16-летний Амир Омарханов - воспитанник карагандинской школы тенниса, где тренировался под руководством Петра Нестерова. Сейчас Амир занимается в Белграде, в академии Янко Типсаревича, где казахстанца тренирует Неманья Лалич.

В юниорском мировом рейтинге Амир занимает 27-ю строчку, выиграл 5 титулов в одиночном и столько же в парном разрядах под эгидой ITF Juniors.

В сентябре 2019 года казахстанский теннисист стал победителем престижного турнира среди юниоров серии Tennis Europe Junior Tour в Беларуси.

В июне 2023 года Амир Омарханов стал абсолютным чемпионом турнира ITF Juniors в Грузии среди игроков до 18 лет.

В финале одиночки Амир уверенно обыграл азербайджанца Канана Гасимова со счетом 6:1, 6:3. На пути к финалу казахстанец не проиграл ни одного сета. В решающем матче за титул парного разряда Амир с болгарином Иваном Найденовым обыграл казахстанскую пару Ильяса Маратулы/Виталия Зацепина - 6:3, 6:4.

10 октября 2023 года юный казахстанский теннисист также выиграл престижный турнир ITF Juniors в Южной Корее. В матче за заветный титул Амир уверенно выиграл у индийца Ювана Нандала со счетом 6:2, 6:2.

Фото: пресс-служба Федерации тенниса Казахстана

20 ноября 2023 года в Нонтхабури (Таиланд) прошел турнир второй категории серии ITF Juniors - J300 THAILAND среди игроков до 18 лет. Амир в матче за заветный трофей одержал волевую победу над сингапурцем Биллом Чанома (235 ITF Juniors) со счетом 4:6, 6:1, 6:1.

24 января 2024 года казахстанский спортсмен пробился в четвертьфинал юниорского открытого чемпионата Australian Open-2024.

В матче третьего круга казахстанец обыграл 26-ю ракетку мира юниорского рейтинга, южнокорейца Чанджуна Кима. Первый сет завершился со счетом 6:3 в пользу Амира, во второй партии Ким активизировался и забрал её - 7:5. В решающем третьем сете Омарханов за 19 минут «повесил оппоненту баранку» - 6:0.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kazakhstan Tennis Federation • Almaty Open (@ktf.kz)

Однако 25 января в четвертьфинале Амир проиграл 25-й ракетке ITF Juniors из Нидерландов - Мецу Ротгерингу со счетом 2:6, 0:6.