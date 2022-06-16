16 Июня 2022 13:57

Амфитеатр в парке откроют этим летом в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram сообщил о строительстве каскадного Амфитеатра в парке около Дворца мира и согласия, передает МИА «Казинформ».

Алтай Кульгинов сообщил, что во всех районах столицы, в том числе в жилых массивах проводим работы по благоустройству общественных пространств (парки, скверы, бульвары) и дворовых территорий.

«В этом году точек притяжения станет еще больше – это свыше 200 благоустроенных локаций, где горожане и гости столицы могут проводить досуг, заниматься спортом. Так, наша столица постепенно перейдет от «города для автомобилистов» к «городу для пешеходов». Ранее мы благоустроили 500 дворовых территорий и общественных пространств, которые стали местами для комфортного времяпровождения жителей и гостей столицы», - сообщил аким столицы.

Алтай Кульгинов проинформировал, что ознакомился с ходом строительства каскадного амфитеатра.

«Амфитеатр откроем уже в следующем месяце. Он расположен в парке между р. Есиль и Дворцом мира и согласия (со стороны ул. Нажимеденова, район Алматы). Тем самым, станет гармоничным продолжением парка, где ранее мы благоустроили подмостовое пространство.

Амфитеатр воплотит в себе площадку для проведения мероприятий и спектаклей, станет местом для самореализации молодежи, а также местом для отдыха горожан. Для наших маленьких горожан рядом создадим игровую площадку. Столицу по поручению Главы государства развиваем в рамках мастер-плана «Нур-Султан - комфортный город», - написал аким столицы.