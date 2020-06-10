Американскую модель развития нацпарков будут внедрять в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Как будут развивать национальные парки в Казахстане, рассказали в Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Министерство придает приоритетное значение развитию экологического туризма. В настоящее время в Казахстане имеется 13 национальных парков. В 2019 году их посетили 1,5 миллиона человек. Основными проблемами развития экотуризма в национальных парках являются низкое качество мест размещения, общепита и отсутствие соответствующей инфраструктуры: оборудованных троп, информационных центров, пунктов проката, сувенирных лавок, смотровых площадок», - сказал министр в ходе онлайн-отчетной встречи на площадке СЦК.

В этой связи министр отметил, что был изучен опыт разных стран. К примеру, в Национальном парке Йосемит в США (штат Калифорния) имеется 400 туристско-рекреационных объектов. Парк ежегодно посещают пять миллионов человек, при этом занято более 7000 человек. А эффект на экономику составляет 625 миллионов долларов.

«Нами принято решение использовать американскую модель развития национальных парков, по которой предпочтение будет отдаваться развитию туристских троп и маршрутов, без осуществления капитального строительства, с размещением вдоль троп глэмпингов, кемпингов, смотровых площадок, этноаулов, палаточных городков. Был разработаны мастер-план по развитию экотуризма для Иле-Алатауского парка. В ближайшие четыре года частным инвестором будет вложено не менее 12 миллиардов тенге в развитие соответствующей инфраструктуры, мы ожидаем, что будет создано не менее тысячи новых рабочих мест», - сообщил глава Минэкологии.

Министерством рассчитан прогноз возможностей развития экотуризма Казахстана до 2030 года.

«Так объем частных инвестиций в нацпарки достигнет 500 млрд тенге, поток увеличится с текущих 1,5 миллиона до 12,5 миллиона туристов, будет создано до 20 тысяч дополнительных рабочих мест, это не считая смежных отраслей», - отметил Магзум Мирзагалиев.